The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Buchs SG lebensbedrohlich

Keystone-SDA

Ein 78-jähriger Velofahrer hat sich bei einem Unfall in Buchs SG am Montagnachmittag lebensbedrohlich verletzt. Er kollidierte bei einer Verzweigung mit einem Lastwagen. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Velofahrer fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Dienstag entlang des Werdenberger Binnenkanals von Buchs in Richtung Haag. Bei der Verzweigung zur Hauptstrasse kam es zur Kollision mit dem Lastwagen eines 57-jährigen Chauffeurs.

Die Umstände, die zum Unfall führten, werden durch die Polizei abgeklärt. Die Haagerstrasse musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft