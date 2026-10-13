Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Bern

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in der Stadt Bern sind am Montagabend vier Personen, darunter ein Kind, verletzt worden. Alle Beteiligten mussten zur Behandlung in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde kurz nach 17.30 Uhr über den Unfall auf der Tiefenaubrücke informiert. Ein Auto war von Bern in Richtung Zollikofen unterwegs, als es aus noch unklaren Gründen mit einem vorausfahrenden Fahrzeug kollidierte.

Das vordere Fahrzeug geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess es frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die drei Lenker sowie das mitfahrende Kind konnten selbstständig aus den Fahrzeugen aussteigen.

Die Tiefenaustrasse war während der Unfallarbeiten für rund eine Stunde vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichem Rückstau.

Neben der Kantonspolizei Bern standen die Berufsfeuerwehr Bern und drei Ambulanzteams im Einsatz. Auch ein Abschleppdienst war vor Ort.

Die Polizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache auf.