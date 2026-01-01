The Swiss voice in the world since 1935
Wanderer stürzt bei Planken FL tödlich ab

Keystone-SDA

Ein 67-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei Planken FL in steilem Gelände abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann befand sich mit weiteren Personen auf einer Wanderung, wie die Landespolizei Liechtenstein am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gruppe war am späten Nachmittag auf dem Rückweg von der Alpila in Richtung Planken. Nach einem Fehltritt stürzte der Wanderer ab. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Für die Bergung standen die Landespolizei, die Bergrettung Liechtenstein und die Alpinpolizei im Einsatz. Auch die AP3 Luftrettung sowie ein Care-Team waren vor Ort.

