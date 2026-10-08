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Wegen Murgangs gesperrte Grimselpassstrasse ist wieder offen

Keystone-SDA

Ein Murgang im Spreitgraben hat am Donnerstagnachmittag die Grimselpassstrasse zwischen Innertkirchen und Guttannen BE unterbrochen. Die Strasse blieb nur kurze Zeit gesperrt und konnte am Abend wieder geöffnet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern mitteilte, lösten Niederschläge im Felssturzgebiet am Ritzlihorn Gesteinsmassen aus, die als Murgang durch den Spreitgraben in die Aare gelangten.

Das automatische Warnsystem im Gerinne habe sofort Alarm geschlagen. Die Passstrasse habe deshalb rechtzeitig vor dem Eintreffen des Geschiebes gesperrt werden können. Verletzte oder Schäden an Fahrzeugen wurden nach ersten Angaben keine gemeldet.

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