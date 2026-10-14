Wolf im Berner Jura darf abgeschossen werden

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat am Mittwoch den Abschuss eines Wolfs im Berner Jura verfügt. Dieser hatte zuvor ein Kalb einer geschützten Mutterkuhherde mit 20 Tieren gerissen.

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(Keystone-SDA) Der Riss geschah in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion in einer Mitteilung schrieb. Die Ergebnisse der DNA-Probe standen zunächst noch aus. Die Rissmuster würden aber auf einen Wolf hinweisen.

Mit dem Vorfall seien die gesetzlichen Vorgaben für einen Abschuss erfüllt. Die Bewilligung für das Jagdinspektorat gilt für die Gemeinden Nods, Orvin, Cortébert, Courtelary, Corgémont, Sonceboz und Plateau de Diesse, beschränkt auf die Chasseral-Kette und den Mont Sujet.

Der Abschuss muss in Verbindung mit einem Angriff auf geschützte Nutztiere erfolgen. Die Verfügung ist bis am 12. Dezember befristet. Einer allfälligen Beschwerde von Verbänden wird die aufschiebende Wirkung entzogen.