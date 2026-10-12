Zimmer Biomet streicht in Winterthur 490 statt 580 Stellen

Keystone-SDA

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Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens hat Zimmer Biomet den Stellenabbau in Winterthur von 580 auf 490 reduziert. Der Stadtrat begrüsst den Entscheid, spricht aber von einem schweren Einschnitt für die Betroffenen und ihre Familien.

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(Keystone-SDA) In den Gesprächen mit Stadt und Kanton habe das Medizinaltechnikunternehmen bekräftigt, dass Winterthur auch künftig von Bedeutung sein werde, teilte der Winterthurer Stadtrat am Montag mit.

Positive Nachrichten gibt es auch für die knapp 100 Lernenden, die bei Zimmer Biomet arbeiten oder bald dort hätten starten sollen. Laut der Mitteilung gibt es für alle eine Lösung.

Zimmer Biomet ist für Winterthur ein historisch und wirtschaftlich bedeutendes Unternehmen. Zimmer hatte den ehemaligen Schweizer Orthopädiekonzern Centerpulse, einst vom Winterthurer Traditionskonzern Sulzer abgespalten, im Herbst 2003 übernommen. Winterthur war zeitweise Zimmer-Sitz für Europa, Australien und Asien.