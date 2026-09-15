Zugerin wird neue Urner Denkmalpflegerin

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Der Urner Regierungsrat hat Brigitte Moser zur neuen kantonalen Denkmalpflegerin ernannt. Sie übernimmt am 15. Januar 2027 die Leitung der Denkmalpflege und Archäologie, wie die Urner Standeskanzlei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Zugerin folgt auf Thomas Brunner, der den vorzeitigen Ruhestand antritt, wie es hiess.

Moser studierte Kunstgeschichte, Mittelalterarchäologie und Volkskunde an der Universität Zürich. 2015 promovierte sie in Kunstgeschichte mit Schwerpunkt historische Bauforschung.

Sie führt ein Büro und berät unter anderem Gemeinden in den Kantonen Zürich und St. Gallen in Fragen der Denkmalpflege und Bauforschung. Moser war zudem Präsidentin der Kommission für den Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes und Mitglied der kantonalen Denkmalpflege-Kommission des Kantons Zürich, wie es weiter hiess.