Zwei Jugendliche verletzen sich bei Autounfall in Wohlen

Keystone-SDA

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Zwei Jugendliche sind bei einem Selbstunfall mit einem entwendeten Auto in Wohlen verletzt worden, einer davon schwer. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich demnach in der Nacht auf Montag auf der Fälmatte. Ein Jugendlicher hatte zuvor in Hinterkappelen das Auto seines Vaters entwendet und war darin mit drei weiteren Jugendlichen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam es aus noch zu klärenden Gründen zum Selbstunfall.

Der schwer verletzte Jugendliche wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der zweite Verletzte begab sich selbstständig in Spitalpflege. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.