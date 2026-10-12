Aargauer Kantonspolizei nimmt zwei mutmassliche Trickdiebe fest

Keystone-SDA

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Nach zwei Trickdiebstählen in Sins AG und Baden AG am Sonntag hat die Kantonspolizei Aargau zwei Verdächtige in Aarau festgenommen. Die 25-jährige Frau und der 35-jährige Mann sollen zwei ältere Personen durch Ablenkung bestohlen haben.

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(Keystone-SDA) Beide Personen stammen aus Rumänien und haben keinen Wohnsitz in der Schweiz, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Sie seien in einem Auto mit deutschen Kennzeichnen unterwegs gewesen.

Zum ersten Trickdiebstahl kam es am Sonntagmittag im Weiler Meienberg in Sins. Eine Unbekannte sprach ein älteres Ehepaar auf einem Parkplatz in gebrochenem Deutsch nach dem Weg nach Bern an, wie die Polizei berichtete. Während des Gesprächs habe die Frau der 84-jährigen Seniorin unbemerkt eine Halskette umgelegt.

Anschliessend sei die Verdächtige in ein Auto zu zwei weiteren Personen gestiegen und geflüchtet. Kurz darauf habe das Opfer das Fehlen der eigenen echten Goldkette bemerkt.

Gegen 15.00 Uhr schlug ein weiterer Trickdieb in Baden zu. Ein Unbekannter sprach laut Polizei einen 82-jährigen Mann beim Spaziergang mit seinem Hund an. Der Täter habe dem Senioren einen Ring an den Finger gesteckt und ihm dabei unbemerkt die wertvolle Armbanduhr gestohlen. Auch in diesem Fall sei der Dieb mit Komplizen in einem Auto geflüchtet.