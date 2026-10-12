Auffahrt auf Autobahn endet in Gossau SG mit einem Totalschaden

Keystone-SDA

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Ein 21-jähriger Autolenker hat am Sonntagmorgen auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn A1 bei Gossau die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Selbstunfall entstand am BMW Totalschaden.

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(Keystone-SDA) Das Auto schleuderte beim Beschleunigen zuerst nach rechts und anschliessend nach links und prallte schliesslich in die Mittelleitplanke, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung.

Die Autobahn sowie die Einfahrt Gossau mussten zeitweise gesperrt werden. Der 21-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt.