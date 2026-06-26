Heute in der Schweiz

Nach den beiden fatalen Erbeben sind in der vergangenen Nacht 80 Rettungskräfte der Schweizer Rettungskette mit Suchhunden und Rettungsmaterial nach Venezuela aufgebrochen. Ihr Ziel ist klar: Leben retten.

Auch rund 42 Stunden nach den Erdbeben könnten Menschen noch lebend aus den Trümmern geborgen werden, sagt Einsatzleiter Sebastian Eugster. Allerdings stellten die hohen Temperaturen vor Ort eine besondere Herausforderung dar. Eugster erklärt: «In den Trümmern staut sich die Hitze, so dass Überlebende nicht sehr lange ohne Wasser aushalten.»

Heute Mittag Schweizer Zeit ist der Sonderflug aus der Schweiz in Caracas gelandet. Zehn Tage lang dauert der Einsatz in Venezuela. Bereits am Donnerstagabend startete ein Rega-Jet mit sieben Spezialist:innen des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, die die Bedürfnisse vor Ort abklärten und für die reibungslose Einreise der Rettungskette Schweiz sorgten.

Neben der Schweiz haben weitere Länder Rettungsteams entsandt, darunter El Salvador, die Dominikanische Republik, Deutschland und Mexiko. Auch Schweizer Hilfswerke wurden aktiv, wie etwa die Glückskette mit einer Online-Spendeaktion. Da die lokalen Strukturen wohl rasch überlastet seien, will sich die Glückskette zunächst auf Nothilfe wie provisorische Unterkünfte, Zugang zu sauberem Trinkwasser oder medizinische Versorgung konzentrieren. Je nach Situation können auch längerfristige Massnahmen ergriffen werden, um den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben, wie die Zeitungen von CH Media schreiben.