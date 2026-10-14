Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Das Schweizer Bundesgericht ist eine eher stille Institution. Nun aber macht es durch Misstöne auf sich aufmerksam. Wegen einer Liebesaffäre muss es eine Krise bewältigen – und ist dieser Herausforderung offenbar kaum gewachsen.

Jetzt kommt es unter den ehrwürdigsten Richterinnen und Richter in der Schweiz zum Aufstand gegen ihren Vorsitzenden. Das ist doch sehr speziell.

Gute Lektüre!