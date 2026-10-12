Ausserrhoden hebt das bedingte Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

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In Appenzell Ausserrhoden werden die Behörden das bedingte Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern per Dienstag aufheben. Seit Ende September galt die Einschränkung, dass Grillen nur noch auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt war. Der Regen entspannte die Waldbrandgefahr.

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(Keystone-SDA) In der vergangenen Woche sind Niederschläge von 40 bis 60 Millimeter gefallen, schrieb der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Montag in einer Mitteilung. Die Temperaturen sind deutlich zurückgegangen und auf das kommende Wochenende seien weitere Niederschläge zu erwarten.

«Ein erneuter Anstieg der Waldbrandgefahr ist deshalb bis auf weiteres nicht zu erwarten», so der Kanton weiter. Diese ist derzeit auf der Stufe 2 von fünf und somit mässig.

Ab Mitte August hatte der Kanton das zwischenzeitlich geltende, absolute Feuerverbot zunächst schrittweise abgeschwächt. Ende August wurde das damals noch bestehende Feuerverbot im Wald und in der Nähe von Wäldern aufgehoben. Ende September jedoch war die Waldbrandgefahr wieder angestiegen und das Feuern im Wald und in Waldesnähe war wiederum nur noch auf fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt.