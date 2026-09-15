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Autodieb nach Flucht in Holziken AG festgenommen

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Emmenbrücke LU mit einem gestohlenen Auto auf zwei Polizisten zugefahren. Die Polizisten konnten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Mann wurde später in Holziken AG festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei war gegen 1.30 Uhr über einen Einbruch in eine Autogarage an der Sedelstrasse in Emmenbrücke informiert worden, wie es in der Mitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft hiess. Der Täter flüchtete mit einem gestohlenen Auto in Richtung Emmen Dorf. Als zwei Polizisten ihn stoppen wollten, fuhr er mit «stark überhöhter Geschwindigkeit» auf sie zu.

Der Mann setzte seine Flucht über die Autobahn in Richtung Sursee fort. Die Kantonspolizei Aargau konnte ihn in Holziken AG stoppen und festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Untersuchung. Für den 22-jährigen Franzosen gilt die Unschuldsvermutung.

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