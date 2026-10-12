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Berner Staatsanwalt klagt zwei Serieneinbrecher an

Keystone-SDA

Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat gegen zwei 35-jährige Männer Anklage wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls erhoben. Sie legt ihnen eine Serie von 85 Einbruch- und Kupferdiebstählen im Seeland zur Last.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Männer sollen zwischen Anfang Oktober und Mitte November 2025 in Schrebergartenhäuser in Port, Brügg, Aegerten und Biel eingestiegen sein. Weiter wirft ihnen die Staatsanwaltschaft vor, in Port und Nidau Kupfer gestohlen zu haben, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Sie beschuldigt die Männer, 72 Einbruchdiebstähle und 13 Kupferdiebstähle begangen zu haben. Der Wert der mutmasslichen Beute belaufe sich auf über 80’000 Franken, der angerichtete Sachschaden betrage rund 29’000 Franken, hiess es weiter.

Die Kantonspolizei Bern hielt die Verdächtigen im November 2025 in Port an und stellte bei der Durchsuchung einer Garage umfangreiches Deliktsgut sicher. Einer der Beschuldigten befindet sich weiterhin in Haft. Der andere ist auf freiem Fuss. Der Termin der Verhandlung steht noch nicht fest.

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