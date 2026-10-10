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Einfamilienhaus brennt in Liesberg BL komplett aus

Keystone-SDA

Ein Einfamilienhaus in Liesberg BL ist in der Nacht auf Samstag vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bewohner konnten das Gebäude am Rohrbergweg selbständig verlassen, bevor die Einsatzkräfte kurz vor 04.00 Uhr eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stall verhindern.

Die Brandursache ist unklar. Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft nahmen die Ermittlungen auf.

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