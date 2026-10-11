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Erneut Tanker in Strasse von Hormus getroffen

Keystone-SDA

In der Strasse von Hormus ist Berichten zufolge abermals ein Tankschiff beschossen worden. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) berichtete, ist die Besatzung in Sicherheit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Schiff sei von einem unidentifizierten Projektil getroffen worden. Auch iranische Medien berichteten über einen Vorfall in der Meerenge.

Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Strasse von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge kam es zuletzt wieder regelmässig zu Beschuss.

Der Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.

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