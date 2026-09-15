Final der Futsal Champions League findet 2027 in Biel statt

Keystone-SDA

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Die Stadt Biel hat am Dienstag den Zuschlag für das Finalturnier der Futsal Champions League im Mai 2027 erhalten. Das Turnier wird vom 7. bis 9. Mai im Stadion des EHC Biel stattfinden.

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(Keystone-SDA) Das entschied das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands Uefa im griechischen Thessaloniki. Die Berner Organisatoren des Anlasses rechnen bei den Halbfinal- und Finalspielen mit mehr als 5000 Fans, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Das Budget für den Anlass beläuft sich auf rund eine Million Franken. Die Organisatoren erwarten, dass er rund 800 Logiernächte alleine durch die Delegationen generieren wird, wie es weiter heisst.

Futsal ist die offizielle Hallenfussball-Variante und wird im Fünf-gegen-Fünf-Format ausgetragen. Gespielt wird ohne Banden. Aktuell spielen in der Schweiz gemäss Mitteilung etwas weniger als 4000 Aktive und mehr als 10’000 Nachwuchsspieler und -spielerinnen Futsal mit einer Lizenz.