Frau bei Kollision in Tuggen SZ lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Tuggen im Kanton Schwyz ist am Dienstag eine 50-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Die Autolenkerin fuhr kurz vor 17 Uhr auf der Linthstrasse von Tuggen in Richtung Schübelbach, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Im Bereich Mühlehalden kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 50-Jährige in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der 36-jährige Lastwagenlenker blieb unverletzt.

Die Linthstrasse wurde für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme bis Mitternacht gesperrt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.