Gastkanton Schwyz lockt tausende Schaulustige an den Olma-Umzug

Keystone-SDA

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Rund 25'000 Leute haben nach offiziellen Angaben den Umzug des Olma-Gastkantons mit 1300 Schwyzerinnen und Schwyzern am Samstagvormittag durch die St. Galler Innenstadt bestaunt. 32 Gruppen präsentierten Volkskultur, Fasnacht, Musik und Schwyzer Besonderheiten.

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(Keystone-SDA) Beim Umzug waren unter anderem verschiedene Fasnachtsgruppen, die Muotathaler «Wetterpropheten», Kühe sowie Ziegen oder ein überdimensionierter Ausdruck des Bundesbriefes auf einem Anhänger zu sehen. Die Schweizer Armee präsentierte sich unter anderem mit der Militärmusik, zwei Radschützenpanzern und Pferden.

Zahlreiche Ehrengäste aus der Politik, darunter Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP, Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartementes), die St. Galler Ständerätin Esther Friedli (SVP) oder der Schwyzer Landammann Sandro Patierno (Umweltdepartement, Die Mitte) führten den Umzug an.

Der Umzug des Gastkantons gilt jeweils als einer der Höhepunkte der Publikumsmesse und zieht immer viele Schaulustige an, so auch dieses Jahr. Wie ein Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, säumten rund 25’000 Personen am Samstagvormittag die Strassen der St. Galler Innenstadt.

Eröffnet worden ist die 83. Olma am Donnerstag im Beisein von Bundespräsident Guy Parmelin (SVP). Als Gastkanton präsentiert sich der Kanton Schwyz unter dem Slogan «Schwyz liefert» auf einer 1000 Quadratmeter grossen Sonderschau. Die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung dauert bis zum 18. Oktober.