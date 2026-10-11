Huthi drohen mit weiteren Angriffen auf Saudi-Arabien

Keystone-SDA

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Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat Touristen und Geschäftsleute vor Reisen über Flughäfen im benachbarten Saudi-Arabien gewarnt. Auch Fluggesellschaften und deren Mitarbeiter sollten saudische Flughäfen und den Flugraum des Königreichs meiden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Diese seien "legitime Ziele" für Angriffe der Huthi, erklärte Sari - mit Ausnahme der für Muslime heiligen Stätten Mekka und Medina. Alle Menschen seien aufgerufen, die Warnungen der Huthi ernstzunehmen.

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(Keystone-SDA) Die Warnung folgt auf einen der schwersten Angriffe auf Saudi-Arabien seit Jahren. Dabei wurden am Flughafen Riad mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis, das im Jemen gegen die Huthi kämpft, machte diese für die Attacke verantwortlich.

Der Verkehr am internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt wurde nach dem Angriff vorübergehend eingestellt. Die Sperrung sollte zunächst bis Sonntagabend um Mitternacht (Ortszeit, 23 Uhr MESZ) gelten, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer (NOTAM) hervorgeht.