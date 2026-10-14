In erster Abstimmungsumfrage fallen drei von vier Vorlagen durch

Bei der ersten Volksabstimmung werden drei von vier Vorlagen abgelehnt Keystone-SDA

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Die Mehrwertsteuererhöhung für die 13. AHV-Rente und auch die Fairness-Initiative der Mitte-Partei sind in einer ersten Leewas-Umfrage im Auftrag von "20 Minuten" und Tamedia durchgefallen. Noch offen schien der Ausgang bei der Abstimmung über das Kriegsmaterialgesetz.

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(Keystone-SDA) Die Finanzierung der 13. AHV-Rente durch eine höhere Mehrwertsteuer stiess auf die deutlichste Ablehnung. 60 Prozent der Befragten waren dagegen, 36 Prozent dafür. Auch die Fairness-Initiative zur Ehepaarbesteuerung fand mit 51 Prozent Nein- zu 38 Prozent Ja-Stimmen keine Mehrheit.

Mit 68 Prozent Ja-Stimmen fand einzig die Initiative für eine Einschränkung von Feuerwerk breiten Zuspruch, wie die Umfrage zeigte.

Noch offen schien der Ausgang insbesondere beim revidierten Kriegsmaterialgesetz: 47 Prozent sprachen sich dagegen aus, 44 Prozent dafür. Auffällig war dabei der Geschlechtergraben: Von Männern wurde die Vorlage eher befürwortet, von Frauen eher abgelehnt.

Leewas zufolge zeigt die Umfrage, dass die Meinungsbildung noch eher am Anfang steht.