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Junger Motorradfahrer wird nach Raserfahrt geschnappt

Keystone-SDA

Ein junger Motorradfahrer ist am Montag viel zu schnell durch Rüti bei Büren gefahren. Auf einem Abschnitt, auf dem höchstens eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist, wurde er von einer Radaranlage mit 106 km/h geblitzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern konnte den Motorradfahrer ermitteln, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Freitag mitteilte. Es handelt sich demnach um einen 19-jährigen Schweizer. Er sei geständig, hiess es.

Der Motorradfahrer hat sich gemäss der Mitteilung eines Raserdelikts schuldig gemacht. Er wird sich deswegen vor der Justiz verantworten müssen.

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