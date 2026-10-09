Junger Motorradfahrer wird nach Raserfahrt geschnappt
Ein junger Motorradfahrer ist am Montag viel zu schnell durch Rüti bei Büren gefahren. Auf einem Abschnitt, auf dem höchstens eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist, wurde er von einer Radaranlage mit 106 km/h geblitzt.
(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Bern konnte den Motorradfahrer ermitteln, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Freitag mitteilte. Es handelt sich demnach um einen 19-jährigen Schweizer. Er sei geständig, hiess es.
Der Motorradfahrer hat sich gemäss der Mitteilung eines Raserdelikts schuldig gemacht. Er wird sich deswegen vor der Justiz verantworten müssen.