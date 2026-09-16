Kanton Aargau hebt bedingtes Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

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Der Kanton Aargau hat das bedingte Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe per Mittwochmittag aufgehoben. Grund dafür sind die Niederschläge der letzten Tage.

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(Keystone-SDA) Die Waldbrand-Gefahrenstufe wurde auf 3 (erhebliche Gefahr) gesenkt, wie die Aargauer Staatskanzlei mitteilte. Zuvor galt die Stufe 4 (grosse Gefahr).

Als Grund für die Lockerung nannten die Behörden in der Mitteilung die Niederschläge der letzten Tage. Diese hätten die Feuchtigkeit der Böden erhöht, auch wenn das Niveau weiterhin tief sei.

Trotz der Aufhebung des Verbots sei weiterhin Vorsicht geboten, hiess es. So dürften Feuer im Wald nur in befestigten Feuerstellen und unter Aufsicht entfacht werden. Bei starkem Wind sei das Feuern vollständig zu unterlassen