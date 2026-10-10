Mann bei Streit in Bundesasylzentrum in Vilters SG am Hals verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Bei einer Auseinandersetzung im Bundesasylzentrum in Vilters SG ist am Freitagabend ein 37-jähriger Mann am Hals verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Algerier in ein Spital, das er nach der medizinischen Behandlung wieder verlassen konnte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Kantonspolizei war der Mann gegen 22 Uhr mit einem 30-jährigen Marokkaner aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits erlitt der 37-Jährige Stichverletzungen am Hals. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei St. Gallen nahmen beide Männer vor Ort fest. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft nahm die Polizei Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen auf.