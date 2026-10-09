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Mann verletzt sich bei Selbstunfall mit Armeelastwagen in Sedrun GR

Keystone-SDA

Der Fahrer eines Militärlastwagens hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Oberalpstrasse bei Sedrun bei einem Selbstunfall verletzt. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lastwagen einer Richtstrahlkompanie sei im Rahmen einer militärischen Übung kurz vor 16.00 Uhr während der Talfahrt von der Strasse abgekommen, schrieb die Armee am Freitag in einer Mitteilung. Das Fahrzeug kam nach rund 100 Metern zum Stillstand.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Graubünden, die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Militärpolizei. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

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