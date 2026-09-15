Mehr Verkehrsdelikte im Baselbiet bei den Jugendlichen

Keystone-SDA

Teilen

Im Kanton Basel-Landschaft haben die Verkehrsdelikte bei Kindern und Jugendlichen im Jahr 2025 stark zugenommen. Die Jugendanwaltschaft führt dies auf die wachsende Zahl von Elektro-Trendfahrzeugen zurück. Die Gesamtzahl der Delikte war hingegen leicht rückläufig.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz stieg um 24 Prozent auf 790 Fälle, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es 600 Fälle gewesen.

Als Grund für diese Zunahme nennt die Jugendanwaltschaft in ihrem Geschäftsbericht die wachsende Anzahl von Elektro-Trendfahrzeugen. Viele Jugendliche würden die technischen Vorgaben nicht einhalten oder nicht über die nötigen Fahrberechtigungen und den Versicherungsschutz verfügen, hiess es.

Schwere Gewalttaten nahmen zu

Insgesamt nahm die Zahl der Strafverfahren gegen Kinder und Jugendliche im Berichtsjahr gemäss Mitteilung leicht von 1101 auf 1090 ab. Auch die Anzeigen wegen Drogendelikten waren von 120 auf 105 Fälle rückläufig.

Eine Zunahme verzeichnete die Jugendanwaltschaft hingegen bei den schweren Gewaltstraftaten. So nahmen die Handlungen gegen Leib und Leben von 198 auf 231 Fälle zu.