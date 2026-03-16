Miriam Locher tritt Amt als Baselbieter Nationalrätin Ende April an

Keystone-SDA

Nun ist es amtlich: Miriam Locher (SP) wird ihr Mandat als Baselbieter Nationalrätin per 26. April antreten. Sie hat sich bereit erklärt, als Erstnachrückende auf den zurücktretenden Eric Nussbaumer folgen, wie es im Amtsblatt vom Montag heisst.

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(Keystone-SDA) Die 43-jährige Pädagogin aus Münchenstein politisiert seit dem Jahr 2014 im Baselbieter Landrat. Zwischen 2016 und 2020 amtete sie als Fraktionschefin. Von 2020 bis 2024 stand sie der SP Baselland als Präsidentin vor. In ihrer parlamentarischen Arbeit widmet sich Miriam Locher vor allem der Bildungs-, Sozial- und Familienpolitik.

Eric Nussbaumer teilte Ende Februar nach über 18 Jahren im Nationalrat seinen Rücktritt per Ende April mit. Der ehemalige Nationalratspräsident von 2023/2024 ist als Parlamentarier für seine Energie- und Europapolitik bekannt. Nussbaumer sagte, er wolle sich andere politischen Ämtern und seiner Familie widmen.