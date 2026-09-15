Mutmasslicher Autodiebstahl aus Schwyzer Garage endet in Solothurn

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Solothurn hat am Dienstagmorgen in Kriegstetten SO zwei mutmassliche Autodiebe festgenommen. Die jungen Männer stehen im Verdacht, in der vergangenen Nacht zwei Autos in einer Garage im Kanton Schwyz gestohlen zu haben.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 05.45 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei zwei Autos ohne Kontrollschilder auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bern, wie die Kantonspolizei mitteilte. Eine Polizeipatrouille habe die Fahrzeuge bei Deitingen gesichtet und die Verfolgung aufgenommen.

In Kriegstetten verliessen die Autos die Autobahn. Beim Versuch, die Flüchtigen anzuhalten, sei es zur Kollision mit einem Patrouillenfahrzeug gekommen. Der Lenker habe kurz darauf in einem Kreisel einen Selbstunfall verursacht. Er sei mit Hilfe von Bauarbeitern angehalten worden.

Das zweite Fluchtfahrzeug wurde kurz darauf unweit der Kollisionsstelle verlassen aufgefunden, wie die Polizei weiter berichtete. Auch dieser Mann wurde nach einer Fahndung mit Polizeihunden und Drohnen festgenommen.

Die beiden Autos wurden gemäss Polizei in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in eine Autogarage im Kanton Schwyz gestohlen.