Polarlichter am Schweizer Nachthimmel

Die Nordlichter am Schweizer Nachthimmel Keystone-SDA

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Am Schweizer Nachthimmel sind am Samstagabend vereinzelt Polarlichter zu beobachten gewesen. Die Lichter seien zwar schwach, aber eindeutig erkennbar gewesen, schrieb der Meteorologe Daniel Gerstgrasser auf der Plattform X.

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(Keystone-SDA) Das Naturschauspiel sei auf mehreren Webcams von Meteo Schweiz zu beobachten gewesen. Polarlichter entstehen infolge hoher Sonnenaktivität. Dabei schleudert die Sonne grosse Mengen elektrisch geladener Teilchen ins All, die nach rund einem bis fünf Tagen die Erde erreichen können, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) auf seiner Website erklärt.

Die Teilchen werden vom Erdmagnetfeld in Richtung der Pole abgelenkt. Dort treffen sie in der Atmosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle und erzeugen die charakteristischen Leuchterscheinungen. Bei besonders hoher Sonnenaktivität können Polarlichter auch über der Schweiz sichtbar werden.