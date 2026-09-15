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Polizei findet in Bern vermisste Frau schwer verletzt in Wald

Keystone-SDA

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern haben am Sonntag in einem Waldstück in der Stadt Bern eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Die 62-Jährige galt bereits seit dem Vortag als vermisst, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde am Sonntagabend informiert, dass in einem Waldstück zwischen dem Troxlerrain und der Parkterrasse in Bern eine Person liege. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte brachte eine Ambulanz die Verletzte in ein Spital.

Zum Zeitpunkt des Auffindens der Frau war bereits eine umfassende Suchaktion der Kantonspolizei im Gang. Unter welchen Umständen sie ihre schweren Verletzungen erlitt, war zunächst unklar. Auch wie die Frau an den Fundort gelangte, war Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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