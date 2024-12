Kulturschock? Die vier Phasen beim Auswandern

Mehr

Rentner:innen im Ausland erleichtert: Ein mühsamer Amtsgang ist weg

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Jahr für Jahr mussten Schweizer Rentner:innen im Ausland per Formular beweisen, dass sie noch am Leben sind. Jetzt ist das nicht mehr nötig.

Mehr Rentner:innen im Ausland erleichtert: Ein mühsamer Amtsgang ist weg