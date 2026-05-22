Regierungsrat wählt Verwaltungsräte für Spital Obwalden AG

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Der Obwaldner Regierungsrat hat die Verwaltungsratsmitglieder der neuen Gesellschaften Spital Obwalden AG und Spital Obwalden Immobilien AG bestimmt. Dabei wurde Salome Krummenacher zur Präsidentin der Spital Obwalden AG gewählt, während Xander Seiler das Präsidium der Spital Obwalden Immobilien AG übernimmt.

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(Keystone-SDA) Wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte, erfolgte die Wahl im Hinblick auf die anstehende Rechtsformänderung. Das Volk hatte Ende November 2025 entschieden, dass das Spital in Sarnen in eine AG umgewandelt wird. Die Aktien verbleiben vorerst vollständig im Besitz des Kantons, bevor die Luzerner Kantonsspital AG (Luks) per 2028 oder 2029 eine Mehrheit von 60 Prozent erwerben wird.

Dem fünfköpfigen Verwaltungsrat der Spital Obwalden AG gehören neben der Luzerner Rechtsanwältin Krummenacher auch Bruno Krummenacher und Franz Eberli an, die bereits im bisherigen Spitalrat sassen. Die Luks-Gruppe besetzt gemäss Rahmenvertrag zwei Sitze, für die Martin Nufer und Hanspeter Kiser gewählt wurden.

Nach dem Aktienverkauf soll das Gremium personell identisch mit jenem der Luks-Gruppe sein, wobei Obwalden im Gegenzug ein Anrecht auf einen Sitz im Luzerner Verwaltungsrat erhält. Dafür soll Salome Krummenacher vorgeschlagen werden.

Die Spitalimmobilien verbleiben im Eigentum des Kantons und werden in eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft überführt. In deren Verwaltungsrat unter dem Vorsitz des Kernser Unternehmers Seiler wurden zudem Spital-CEO Peter Werder, Florentin Eiholzer von der Luks-Gruppe sowie Tobias Grüter vom kantonalen Hochbauamt gewählt.