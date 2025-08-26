Die Abstimmung vom 28. September rückt näher – sind Sie bereit?

Liebe Leserinnen und Leser



Die elektronische Identität (E-ID) ist mit viel Schwung in die Kampagne gestartet: 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind gemäss der ersten SRG-Umfrage zu den Abstimmungen vom 28. September für das Projekt.



Erstaunlicherweise stösst die E-ID im Ausland auf etwas weniger Zustimmung. "Die Zurückhaltung der Auslandschweizerinnen und -schweizer ist vielleicht durch die Erfahrungen mit der E-ID in ihren Wohnländern beeinflusst", meint Politologin Martina Mousson. Klarer werden die Abstimmungsabsichten aber wohl erst mit der zweiten Umfrage, die rund zehn Tage vor dem Urnengang veröffentlicht wird.



Mehr Unsicherheit herrscht beim zweiten zur Abstimmung kommenden Geschäft. Die Resultate der ersten Umfrage deuten auf ein Ja hin, 58% der Befragten befürworten die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Doch die Kampagne könnte noch einiges bewegen. "Es gibt noch viele Unentschlossene, das Thema ist komplex, und die Stimmberechtigten erwarten eine äusserst knappe Ablehnung der Reform», so Martina Mousson.



Die Debatte über den Eigenmietwert zeigt die Spannungen zwischen Eigentümer:innen und Mieter:innen auf – aber nicht nur. Mein Kollege Balz Rigendinger hat vier weitere Fronten identifiziert: Ältere versus Junge, Stadt versus Land, Tourismusgebiete versus urbane Zentren sowie Banken gegen Gewerbe.



Gute Lektüre!



2 Minuten

Katy Romy

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe. Weitere Sprache: 1 Français fr Les votations du 28 septembre approchent – êtes-vous prêts? Original Mehr Les votations du 28 septembre approchent – êtes-vous prêts?

Das Ergebnis der ersten Umfrage:

Mehr

Mehr Schweizer Politik Abstimmung 28. September: Ja zur E-ID, aber Fünfte Schweiz bleibt vorsichtig Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Laut der ersten Umfrage zur Abstimmung vom 28. September überzeugt die E-ID eine grosse Mehrheit, die Diaspora ist jedoch skeptischer. Mehr Abstimmung 28. September: Ja zur E-ID, aber Fünfte Schweiz bleibt vorsichtig

Internationaler Vergleich und Analyse:

Mehr

Mehr Schweizer Politik Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Während sich die digitale Identität in vielen Ländern durchsetzt, entscheidet sich die Schweiz für einen gemässigteren Ansatz, weit entfernt vom estnischen Modell. Mehr Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg

Mehr

Mehr Schweizer Politik Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Um den Eigenmietwert herrscht ein Kampf zwischen Immobilienbesitzern und Mietern. Doch es gibt einige weitere Konfliktlinien. Analyse. Mehr Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien

Unsere Video-Debatte:

Mehr

Mehr Schweizer Politik «Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am 28. September stimmt die Schweiz über die E-ID ab. Wenig Nutzen und viel Risiko? Oder digitale Fitness für das Land? Unser Talk klärt auf. Mehr «Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen»

Machen Sie mit bei der Diskussion:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag? Nehmen Sie an der Diskussion teil 6 Likes Diskussion anzeigen

Unsere ausführlichen Erklärungen:

Mehr

Mehr Schweizer Politik E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz stimmt über die E-ID ab: Für die einen ein Schritt im digitalen Wandel, für andere ein Risiko für den Datenschutz. Mehr E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September

Mehr

Mehr Schweizer Politik Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das System um den Eigenmietwert ist komplex und bietet Möglichkeiten zur Steuervermeidung. Nun soll er weg. Alles zur Vorlage vom 28. September. Mehr Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen?

Unsere Artikel zur E-ID:

Mehr

Mehr Schweizer Politik E-ID: Für ein Referendum wird es knapp Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Erhält die Schweiz einen elektronischen Identitätsausweis, die E-ID? Die Referendumsfrist läuft. Die Gegnerschaft ist fragmentiert. Es harzt mit dem Sammeln. Mehr E-ID: Für ein Referendum wird es knapp

Mehr

Mehr Swiss Abroad Auslandschweizer-Organisation sagt klar Ja zu neuer E-ID Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Über die E-ID ist ein E-Voting leichter hinzubekommen», sagt ASO-Präsident Filippo Lombardi. Mehr Auslandschweizer-Organisation sagt klar Ja zu neuer E-ID

Unsere Wahlhilfe:

Mehr

Mehr Auswandern Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden. Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister

Mehr

Mehr Demokratie So funktioniert das politische System der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität. Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz