Die Abstimmung vom 28. September rückt näher – sind Sie bereit?
Liebe Leserinnen und Leser
Die elektronische Identität (E-ID) ist mit viel Schwung in die Kampagne gestartet: 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind gemäss der ersten SRG-Umfrage zu den Abstimmungen vom 28. September für das Projekt.
Erstaunlicherweise stösst die E-ID im Ausland auf etwas weniger Zustimmung. "Die Zurückhaltung der Auslandschweizerinnen und -schweizer ist vielleicht durch die Erfahrungen mit der E-ID in ihren Wohnländern beeinflusst", meint Politologin Martina Mousson. Klarer werden die Abstimmungsabsichten aber wohl erst mit der zweiten Umfrage, die rund zehn Tage vor dem Urnengang veröffentlicht wird.
Mehr Unsicherheit herrscht beim zweiten zur Abstimmung kommenden Geschäft. Die Resultate der ersten Umfrage deuten auf ein Ja hin, 58% der Befragten befürworten die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung. Doch die Kampagne könnte noch einiges bewegen. "Es gibt noch viele Unentschlossene, das Thema ist komplex, und die Stimmberechtigten erwarten eine äusserst knappe Ablehnung der Reform», so Martina Mousson.
Die Debatte über den Eigenmietwert zeigt die Spannungen zwischen Eigentümer:innen und Mieter:innen auf – aber nicht nur. Mein Kollege Balz Rigendinger hat vier weitere Fronten identifiziert: Ältere versus Junge, Stadt versus Land, Tourismusgebiete versus urbane Zentren sowie Banken gegen Gewerbe.
Gute Lektüre!
Das Ergebnis der ersten Umfrage:
Mehr
Abstimmung 28. September: Ja zur E-ID, aber Fünfte Schweiz bleibt vorsichtig
Internationaler Vergleich und Analyse:
Mehr
Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg
Mehr
Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien
Unsere Video-Debatte:
Mehr
«Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen»
Machen Sie mit bei der Diskussion:
Mehr
Unsere ausführlichen Erklärungen:
Mehr
E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September
Mehr
Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen?
Unsere Artikel zur E-ID:
Mehr
E-ID: Für ein Referendum wird es knapp
Mehr
Auslandschweizer-Organisation sagt klar Ja zu neuer E-ID
Unsere Wahlhilfe:
Mehr
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
Mehr
So funktioniert das politische System der Schweiz
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch