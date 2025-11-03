Grüezi Swiss Abroad – der Newsletter für die Fünfte Schweiz

Wussten Sie, dass die Schweiz weltweit 225 Honorarkonsulate betreibt?



Diese ehrenamtlichen Vertreter:innen unterstützen die zuständigen offiziellen Schweizer Botschaften und Konsulate rund um den Globus – besonders in Notfällen, die Schweizer Staatsangehörige betreffen.



Ihre Aufgaben gehen jedoch weit über den Beistand in Ausnahmesituationen hinaus: Honorarkonsulinnen und -konsuln leisten einen wertvollen Beitrag zur Wahrung der Schweizer Interessen und fördern die Verbundenheit zwischen der Schweiz und den Gastländern.



Hatten Sie selbst schon einmal Kontakt zu einem Honorarkonsulat? Ihre Erfahrungen interessieren mich.



Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen.

«Die Hilfe der Schweiz muss sich am Grundsatz der Mitverantwortung orientieren: Dort, wo Menschen ohne eigenes Verschulden in Not geraten, ist Unterstützung geboten – wo Eigenverantwortung verletzt wurde, sind klare Grenzen zu ziehen.»

Leser:in «Walt»

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, in welchen Fällen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Unterstützung aus der Schweiz erhalten sollten und wann nicht?

Schweizerinnen und Schweizer im Ausland stehen vermehrt im Fokus, wenn es um staatliche Unterstützung geht – sei es durch finanzielle Hilfe in Notlagen oder durch den konsularischen Schutz des Bundes.

2024 verzeichnete die Konsularische Direktion über 1000 neue Schutzfälle, 17% mehr als im Vorjahr. Wie weit soll die Unterstützung des Bundes gehen? Im Interview mit Swissinfo erklärte Yvonne Rohner, Leiterin der Abteilung Konsularischer Schutz, im Frühling 2025, dass Hilfe nur gewährt wird, wenn Betroffene alles Zumutbare selbst versucht haben. Eigenverantwortung bleibt zentral.

Mehr Swiss Abroad EDA-Hilfe für Reisende und Auslandschweizer: «Immer mehr Ältere sterben im Ausland» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Zahl konsularischer Schutzfälle für Schweizer Reisende und Auslandschweizer:innen steigt. Wann kann die Schweiz helfen? Mehr EDA-Hilfe für Reisende und Auslandschweizer: «Immer mehr Ältere sterben im Ausland»

Ihre Kommentare in unseren Debatten sind es, die den Austausch in der Community am Leben erhalten. Sie geben uns in der Redaktion auch immer wieder Einblick in die Themen, die Sie als Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen.

Wir stellen Ihnen in diesem Newsletter regelmässig eine Frage. Die schönsten, interessantesten oder erstaunlichsten Beiträge veröffentlichen wir jeweils in einer kommenden Ausgabe.

Machen Sie mit! Hier geht es zu den aktuellen Debatten.

Antworten aus der Community

Die Diaspora hat im September die Einführung einer elektronischen Identität viel deutlicher (+13,5%) unterstützt als der Rest der Schweiz, der nur zögerlich Ja gestimmt hat.

Das kam nicht von ungefähr: Auslandschweizer:innen, die geografisch weit von ihren Behörden entfernt leben, gehören zu den Personen, für die die elektronische Identität die konkretesten Vorteile haben dürfte.

Deshalb haben wir die Community gefragt: Welche Hoffnungen haben Sie nach der Annahme der E-ID?

Mehr Swiss Abroad Wir haben gefragt: Welche Hoffnungen haben Sie nach der Annahme der E-ID? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Fünfte Schweiz hat die E-ID sehr deutlich unterstützt. Wir haben drei Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gefragt, welche Hoffnungen sie nun in dieses Ja stecken. Mehr Wir haben gefragt: Welche Hoffnungen haben Sie nach der Annahme der E-ID?

Ich habe es eingangs erwähnt, weltweit gibt es derzeit 225 Schweizer Honorarkonsulate in über 100 Ländern – rund 20 Posten mehr als noch vor zehn Jahren.

«Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer reisen in entsprechende Regionen, was zu einer Zunahme von konsularischen Schutzfällen führt», erklärt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten diese Entwicklung.

Hinzu kommen wirtschaftliche Interessen und der Bedarf, die Schweiz auch dort zu vertreten, wo es keine offizielle Vertretung gibt.

Mehr Swiss Abroad Das unsichtbare Netz der Schweizer Diplomatie Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz hat weltweit 225 Hobby-Diplomatinnen und Diplomaten im Einsatz: Die Honorarkonsul:innen. Wir zeigen, wo sie leben, weshalb es sie braucht und warum es immer mehr von ihnen gibt. Mehr Das unsichtbare Netz der Schweizer Diplomatie

Gemeinsam mit meiner Kollegin Emilie Ridard werfe ich in einer neuen Miniserie einen Blick auf dieses weltweite, oft unsichtbare Netzwerk der Schweizer Honorarkonsulinnen und Honorarkonsuln.

Wer sind diese Menschen, die im Namen der Schweiz wirken – von Bordeaux bis Brisbane, von Denver bis Durban? Und was motiviert sie, eine Rolle zu übernehmen, die meist im Hintergrund bleibt, im entscheidenden Moment aber zentral ist?

In unserem ersten Porträt lernen Sie Max Rosari, den Honorarkonsul in Marrakech, kennen – und erfahren, wie sein Alltag zwischen Behördenkontakten und Hilfe in Notfällen aussieht.

Mehr Swiss Abroad Ein Honorarkonsul erzählt: «Wir dürfen nicht mit Geld helfen, aber manchmal machen wir eine Ausnahme» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In Marokko besteht die Rolle des Schweizer Honorarkonsuls Max Rosari meistens darin, Auskünfte zu erteilen. Aber es gibt auch prekäre Fälle. Mehr Ein Honorarkonsul erzählt: «Wir dürfen nicht mit Geld helfen, aber manchmal machen wir eine Ausnahme»

👉 Weitere Artikel für die Fünfte Schweiz finden Sie hier.

Ich habe drei Kinder – unser Alltag ist erfüllend, aber oft auch ein organisatorisches Kunststück. Mit Kindern auszuwandern, braucht noch einmal mehr Planung, Mut und Geduld. Falls Sie sich schon einmal überlegt haben, als Familie ins Ausland zu ziehen, finden Sie hier hilfreiche Tipps und Erfahrungsberichte:

Mehr Auswandern Auswandern mit Kindern – worauf Sie achten sollten Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine Hilfestellung zu häufig auftauchenden Herausforderungen mit Fokus Ausbildung und Gesundheit. Mehr Auswandern mit Kindern – worauf Sie achten sollten

Mehr Auswandern Auswandern mit der Familie: Was tun, wenn das Kind nicht mitgehen will? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Neue Umgebung, neue Schule, neue Freunde – Bei Kindern kann eine Auswanderung Ängste wecken. Zwei Expertinnen geben Tipps. Mehr Auswandern mit der Familie: Was tun, wenn das Kind nicht mitgehen will?

Vielleicht gehören Sie (noch) nicht zur grossen Auslandschweizer:innen-Community – oder Sie kennen jemanden, der oder die mit dem Gedanken spielt, auszuwandern.

Unsere Seite «Auswandern leicht gemacht» bietet fundierte Informationen zu Themen wie Leben im Ausland, Steuern, Vorsorge, Familie und Rückkehr in die Schweiz.

Offizielle Informationen finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), weiterführende Beratung bietet die Auslandschweizer-Organisation (ASO).

Was macht die Schweiz einzigartig? Swissinfo berichtet wöchentlich über interessante, ungewöhnliche und manchmal bizarre Geschichten aus der Schweiz.

Weiter Zurück Mehr Fünf erstaunliche Fakten über Schweizer Nummernschilder Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die alltäglichen Schweizer Autokennzeichen können Überraschungen bereithalten – zum Beispiel für Touristinnen und Touristen. Mehr Fünf erstaunliche Fakten über Schweizer Nummernschilder Mehr Sämi, der singende Postautochauffeur Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Postautochauffeur und Jodler: Sämi Zumbrunn verwandelt jede Fahrt in ein unvergessliches Erlebnis. Eine Reportage aus dem Berner Oberland. Mehr Sämi, der singende Postautochauffeur Mehr So lebt es sich in einer deutschen Exklave in der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein Besuch in Büsingen am Hochrhein, einer von der Schweiz umschlossenen deutschen Gemeinde. Mehr So lebt es sich in einer deutschen Exklave in der Schweiz Mehr Übernachten im Comic: Dieses Genfer Hotel ist weltweit einzigartig Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Zeichnungen auf den Wandtapeten in den Zimmern des Hotels Ibis Styles in Carouge wurden von Stars der Schweizer Comicszene angefertigt. Eine Führung. Mehr Übernachten im Comic: Dieses Genfer Hotel ist weltweit einzigartig

