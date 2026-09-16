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Velofahrer bei Unfall mit Lieferwagen in Basel verletzt

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Dienstagnachmittag in Basel gegen einen weissen Lieferwagen geprallt und hat Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht nach dem Lenker des Lieferwagens, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lieferwagen bog kurz vor 16 Uhr vom Spalenring in die Birmannsgasse ab, wie es hiess. Der aufholende Velofahrer habe ihn übersehen und sei in dessen Seite geprallt. Dabei sei er gestürzt und habe sich Verletzungen zugezogen.

Gemäss Communiqué fuhr der Lenker des Lieferwagens weiter, ohne sich um den verletzten Velofahrer zu kümmern. Somit habe er Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht den Lieferwagenlenker sowie Zeugen des Vorfalls, wie sie schrieb.

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