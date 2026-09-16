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Velofahrerin schwebt nach Unfall in Winterthur in Lebensgefahr

Keystone-SDA

Eine 64-jährige Velolenkerin hat sich bei einem Unfall in Winterthur lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach wie vor unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich vor knapp zwei Wochen beim Kesselplatz in Winterthur, wie die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mitteilte. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Zunächst war von leichten Verletzungen ausgegangen worden.

Nachdem die Frau wieder zu Hause war, verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Sie musste erneut ins Spital gebracht werden. Mittlerweile werde von lebensbedrohlichen Verletzungen ausgegangen, heisst es.

Weil der Unfallhergang nach wie vor unklar ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

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