The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

Zwei Verletzte bei Selbstunfall in Heimberg

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto in Heimberg sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen verletzt worden. Der Lenker und sein Beifahrer mussten mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Polizeiangaben hatte der Lenker auf der Bernstrasse in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet ins angrenzende Wiesland, kollidierte mit einem Kandelaber und kam schliesslich auf dem Dach zu liegen.

Ersthelferinnen und Ersthelfer betreuten die beiden verletzten Männer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Bernstrasse wurde für rund vier Stunden vollständig gesperrt. Die Kantonspolizei Bern geht der genauen Unfallursache nach.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft