Ammoniak ist nach Austritt in der ARA Therwil BL abgepumpt

Keystone-SDA

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Nach dem Ammoniak-Austritt vom Montag in der erneuerten Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Therwil BL sind die Chemikalien mittlerweile abgepumpt. Die auf Freitagmorgen geplante Einweihung der neuen Anlage wurde abgesagt, doch der Tag der offenen Tür am Samstag kann stattfinden.

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(Keystone-SDA) Bis am Donnerstagabend konnte der Wärmeverbund Oberwil-Therwil (WOT) die Ursache und wo die Leckage stattgefunden hat, noch nicht restlos klären. Daher sagte sie die Einweihung kurzfristig ab, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Freitag mitteilte. Da die WOT das restliche Ammoniak nun abtransportiert hat, kann der Anlass vom Samstag wie geplant stattfinden.

Das Ammoniak trat am Montagmorgen aus einer benachbarten Anlage des WOT aus. Der Vorfall sorgte für starke Geruchsbelästigung in Therwil. Verletzt wurde niemand.