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Angriff auf Rabbiner in Mailand

Keystone-SDA

In Italien sorgt ein neuer Fall von antisemitischer Gewalt für Empörung: Beim Warten auf einen Bus ist in der Grossstadt Mailand ein Rabbiner von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter arabischer Herkunft. Die Polizei hat die mutmasslichen Angreifer des 60 Jahre alten Geistlichen bereits identifiziert. In Italien kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Angriffen auf Menschen jüdischen Glaubens.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorsteher der Jüdischen Gemeinde von Mailand, Walker Meghnagi, sagte zu dem Überfall: «So etwas Gewalttätiges ist noch nie vorgekommen. Sie haben ihn getreten und geschlagen, ihm den Hut vom Kopf gerissen, ihn angespuckt.» Anschliessend seien die drei Männer weggerannt.

Der Rabbiner erstattete Anzeige. Nach der Tat soll er die flüchtigen Angreifer fotografiert haben. Anhand der Fotos hätten die mutmasslichen Täter schnell ausfindig gemacht werden können, hiess es. Festnahmen gab es zunächst keine. Der Angriff wurde über die Parteigrenzen hinweg verurteilt.

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