Heute in der Schweiz

Die Herbstsession des Parlaments hat am Montag begonnen. Die Debatten im Ständerat rund um das Abkommen mit der EU und das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten dürften auch über die Schweizer Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erregen.

Drei Sitzungstage sind dem bilateralen Paket gewidmet, das vor zwei Jahren nach jahrelangen Spannungen mit Brüssel geschlossen wurde. Drei Punkte dürften zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern führen: die dynamische Übernahme des EU-Rechts, der Lohnschutz sowie eine Schutzklausel für den Fall einer als übermässig erachteten Zuwanderung in die Schweiz.

Nachdem der Nationalrat das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern abgelehnt hatte, landete das Dossier auf dem Tisch des Ständerats. Dort stehen die Chancen besser. Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats schlägt ein Förderpaket für die Landwirtschaft in Höhe von über 500 Millionen Franken vor, um die Bauernverbände für sich zu gewinnen.

Die Fragen der doppelten Staatsbürgerschaft und die zahlreichen Vorlagen, die möglicherweise dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, könnten auch die Auslandschweizer:innen betreffen. Eine parlamentarische Initiative der SVP sieht insbesondere vor, Ausländer:innen dazu zu verpflichten, ihre andere Staatsangehörigkeit aufzugeben, um den Schweizer Pass zu erhalten. Obwohl diese Massnahme nicht für Auslandschweizer:innen gilt, betrifft sie viele innerhalb der Diaspora, in der die Doppelstaatsbürgerschaft häufig vorkommt.