Heute in der Schweiz

Zwei Infektionskrankheiten sorgen derzeit in der Schweiz für Schlagzeilen: Ein Tuberkulosefall an einer Schule im Kanton Basel-Landschaft und ein mysteriöser Legionellen-Ausbruch in Wetzikon.

Tuberkulose ist heute eine Krankheit, die gut behandelbar ist. Doch auch in der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 550 Personen daran. Ein Fall macht gerade Schlagzeilen: In Bottmingen BL ist bei einer Lehrperson Tuberkulose festgestellt worden.

Nun müssen über 100 Schüler:innen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren auf die Krankheit getestet werden. In Quarantäne müssen sie aber nicht. Wo sich die Lehrperson angesteckt hat, ist gemäss dem Kantonsarzt Aref Al-Deb’i unklar, wie SRF berichtet.

Im Kanton Zürich hat eine andere Krankheit ein Todesopfer gefordert: In Wetzikon ist eine Person an Legionellose erkrankt und gestorben. Wie die Gesundheitsdirektion des Kantons mitteilt, hatte die Person mehrere Vorerkrankungen. Seit Anfang 2025 sind in der Stadt vermehrt Fälle von Legionellose festgestellt worden, acht davon seit Juni 2026. Trotz Abklärungen konnte die Infektionsquelle bisher nicht festgestellt werden.

Im Sommer kam es in Basel zu einem Legionellen-Ausbruch, eine Person ist gestorben. Bei diesem Ausbruch war die Infektionsquelle eine Kühlanlage auf einem Geschäftsgebäude.