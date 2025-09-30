Wie frei können Sie sich im Internet bewegen?

Internetausfälle und -sperren können das tägliche Leben stören, die Sicherheit gefährden, Wahlen verzerren und die Wirtschaft schädigen.

Heute gelten erhebliche EinschränkungenExterner Link beispielsweise in China, wo Google, Facebook und andere Social-Media-Plattformen blockiert sind; im Iran, wo während des Iran-Israel-Kriegs 2025 der Zugang zu sozialen Medien gesperrt und diese verboten wurden; und in Russland, wo die Behörden nach der Grossinvasion in die Ukraine die Kontrollen von Websites und VPNs verschärft haben.

Freedom House schätzte im Jahr 2022, dass in 76% aller Länder weltweit Menschen wegen Online-Beiträgen verhaftet oder inhaftiert wurden.

