Balz Ruprecht will in den Ausserrhoder Regierungsrat

Keystone-SDA

Teilen

Balz Ruprecht von der EVP hat seine Kandidatur für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden bekanntgegeben. Er bewirbt sich bei den Gesamterneuerungswahlen im Februar 2027 um die Nachfolge von Dölf Biasotto (FDP).

1 Minute

(Keystone-SDA) Ruprecht wolle Verantwortung für die Zukunft des Kantons übernehmen, teilt die EVP Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung mit. Er stehe für eine sachorientierte und lösungsorientierte Politik.

Der 42-Jährige gehört seit 2014 dem Ausserrhoder Kantonsrat an. In der laufenden Amtsperiode präsidiert er die Finanzkommission, zuvor war er bereits deren Mitglied führte er die Fraktion.

Beruflich leitet der diplomierte Bauingenieur den Strassenbau St. Gallen im Tiefbauamt des Kantons St. Gallen. Davor war er neun Jahre in der Privatwirtschaft tätig.

«Ich will gemeinsam mit den Menschen tragfähige Lösungen für ein starkes und nachhaltiges Appenzell Ausserrhoden erarbeiten», lässt sich Ruprecht in der Mitteilung zitieren.

Balz Ruprecht lebt in Herisau, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.