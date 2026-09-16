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Basel-Stadt und Belgien wollen enger zusammenarbeiten

Keystone-SDA

Der belgische Vizepremierminister David Clarinval hat am Mittwoch den Kanton Basel-Stadt besucht. Im Zentrum der Gespräche mit der Basler Regierung standen die Wirtschaftsbeziehungen und die Hafensicherheit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Thema des Austauschs war unter anderem die Life-Sciences-Branche, wie die Staatskanzlei mitteilte. In diesem Zusammenhang wurde eine neue belgische Handelskammer vorgestellt, die künftig auch eine Niederlassung in Basel haben wird. Sie soll den Austausch zwischen Unternehmen fördern.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war gemäss Mitteilung die Bekämpfung des Drogenschmuggels und organisierter Kriminalität in europäischen Häfen. Die Schweiz beteiligt sich seit Juli 2026 an der Europäischen Hafenallianz, unter anderem mit den Polizeien Basel-Stadt und Baselland.

Anschliessend besuchte die Delegation die Schweizerischen Rheinhäfen. Dabei ging es um die Zukunft des Rheins als europäischer Verkehrskorridor angesichts von Klimawandel und sich verändernden Logistikketten.

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