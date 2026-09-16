Benzinpreise steigen erneut deutlich auf neues Jahreshoch

Die Benzinpreise steigen erneut stark an und erreichen einen neuen Jahreshöchststand Keystone-SDA

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Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen steigen ungebremst weiter. Der Literpreis an den Zapfsäulen erreichte laut dem TCS einen neuen Höchstwert in diesem Jahr.

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(Keystone-SDA) Aktuell bezahlt man laut den neuesten Zahlen des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 2,10 Franken. Das sind nochmals 5 Rappen mehr als vor einer Woche. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,21 Franken, und Diesel kostet im Schnitt 2,38 Franken je Liter.

Seit Beginn des Jahres verteuerten sich Benzin und Diesel somit um rund 27 bis 33 Prozent für Diesel. Damit nähert sich die Preise immer mehr den Rekordständen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Damals kostete Bleifrei 95 bis zu 2,31 Franken je Liter. Für den Liter Diesel mussten damals maximal 2,40 Franken bezahlt werden – also nur 2 Rappen mehr als aktuell.

Die Treibstoffpreise in der Schweiz hängen laut dem TCS hauptsächlich von den Produktpreisen an der Börse Rotterdam, dem Kurs des US-Dollars und den Frachttarifen für die Rheinschifffahrt ab. Ein weiterer Grund für die derzeit hohen Preise sind laut Experten die durch den Iran- und Ukraine-Krieg zerstörten Raffineriekapazitäten.

Und Entspannung ist nicht in Sicht. So sind die Rohölpreise zuletzt stark angestiegen. Ein Fass der Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen zeitweise wieder mehr als 108 US-Dollar, was letztmals im Juli der Fall gewesen war.