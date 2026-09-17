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Berner Polizei fasst Einbrecher und legt ihm 81 Delikte zur Last

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat einen mutmasslichen Einbrecher in flagranti gefasst und ihm im Zuge der Ermittlungen 81 Delikte zugeordnet. Dem 42-jährigen Mann werden unter anderem Einbruch- und Einschleichdiebstähle zur Last gelegt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Donnerstag mit. Einsatzkräfte hatten den Verdächtigen Anfang Februar 2026 nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Viktoriastrasse in Bern in flagranti erwischt. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Die 81 Delikte soll der Mann zwischen Dezember 2023 und Februar 2026 an verschiedenen Orten im Kanton Bern begangen haben. Neben Diebstählen richten sich die Vorwürfe unter anderem auf Hausfriedensbruch, Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage, Missachtung des Schriftgeheimnisses sowie Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.

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