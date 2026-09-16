Betrug in Vals GR vereitelt – zwei Personen festgenommen

Keystone-SDA

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In Vals konnten am Dienstag zwei Geldkuriere festgenommen werden. Die Person, welche im Visier der Betrüger stand, hatte sich zuvor bei der Kantonspolizei Graubünden gemeldet.

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(Keystone-SDA) Ein Senior meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Kantonspolizei Graubünden in Ilanz GR. Er habe soeben mehrere zehntausend Franken auf einer Bank abgehoben, um diese einem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter derselben Bank zu übergeben. Nun traue er der Sache nicht mehr. Polizeipatrouillen begaben sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch nach Vals, wo die Geldübergabe stattfinden sollte.

Gegen 21 Uhr tauchte ein 20-jähriger Ukrainer zur vereinbarten Geldübergabe auf. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss konnte dieser festgenommen werden. Ebenfalls wurde ein auf ihn wartender 39-jähriger Deutscher festgenommen.

Die Festnahme reiht sich in mehrere Vorfälle in St. Gallen in den vergangenen Wochen ein. Seit Anfang August erbeuteten Banden allein im Kanton St. Gallen geschätzte 750’000 Franken. In einem kürzlich bekanntgewordenen Einzelfall war es eine Viertelmillion Franken.