Biel digitalisiert Handwerker-Parkkarten

Keystone-SDA

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Handwerks- und Gewerbebetriebe können in der Stadt Biel ihre Tages-, Wochen- und Monatsparkkarten neu online beziehen. Mit der Lösung auf der Plattform Parkingpay wird der Gang zum Schalter überflüssig.

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(Keystone-SDA) Die neue digitale Lösung betrifft Parkkarten der Kategorie 7, wie die Direktion Soziales und Sicherheit der Stadt Biel am Mittwoch mitteilte. Diese Bewilligungen ermöglichen das unbeschränkte Parkieren auf den meisten öffentlichen Parkfeldern im Stadtgebiet bei Service-, Reparatur- oder Montagearbeiten.

Berechtigte Betriebe stellen online einen Antrag. Nach der Prüfung durch das Polizeiinspektorat wird das jeweilige Kontrollschild für 30 Tage freigeschaltet. Innerhalb dieses Zeitraums können die Unternehmen die benötigten Parkkarten direkt online kaufen und müssen diese nicht mehr physisch hinter der Frontscheibe anbringen.

Der persönliche Bezug von Parkkarten am Schalter des Polizeiinspektorats bleibt bestehen. Jahreskarten können weiterhin nicht online bezogen werden.

Zusätzlich gibt es in Biel speziell gekennzeichnete Handwerkerparkfelder, wie die Stadt weiter schreibt. Auf diesen gelb markierten Flächen dürfen Fahrzeuge mit einer gültigen Bewilligung für maximal drei Stunden abgestellt werden.

Das Angebot richtet sich vor allem an Betriebe mit Serviceaufträgen oder kleineren Bauarbeiten und soll kurze Arbeitseinsätze erleichtern.