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Brand in einer Halle in Allschwil BL verursacht grossen Sachschaden

Keystone-SDA

Ein Feuer in einer Montagehalle eines Pharma-Aurüsters in Allschwil BL hat am Dienstagabend grossen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Eine technische Ursache wird vermutet, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer sei gegen 18.30 Uhr in der Halle eines Pharma-Ausrüsters an der Kreuzstrasse ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten diese eine starke Rauchentwicklung und Flammen in einem Isolator festgestellt.

Die Feuerwehr brachte den Brand gemäss Mitteilung unter Kontrolle und löschte ihn. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, eine technische Ursache steht aber im Vordergrund.

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